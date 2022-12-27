Прокурор Кубани: в 2022 году в крае выявлено свыше 1,2 тысячи коррупционных преступлений

В уходящем году на Кубани было выявлено свыше 1,2 тыс преступлений коррупционной направленности, 40% из них совершены в крупном и особо крупном размерах. Об этом журналистам в ходе интернет-конференции сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Традиционно значительная часть из них пришлась на факты взяточничества и должностных хищений, отметил он.
Вместе с тем, по данным прокуратуры, правоохранителям удалось пресечь более 210 фактов хищения бюджетных средств, в том числе при размещении государственного и муниципального заказа, свыше 30 противоправных посягательств при реализации нацпроектов, более 60 преступлений, совершенных при оказании услуг ЖКХ, а также порядка 50 – в сфере землепользования.
За текущий год органы прокуратуры направили в следственные органы более 80 материалов, по которым возбуждено свыше 60 уголовных дел коррупционной направленности.
«В результате прокурорского вмешательства ответственность за нарушения антикоррупционных стандартов понесли свыше 1,5 тыс. должностных лиц, в том числе 20 из них оставили свои посты в связи с утратой доверия. Штрафные санкции назначены 163 чиновникам на общую сумму более 14 миллионов рублей. Из ранее назначенных штрафов уже взыскано 15 миллионов рублей», - отметил Сергей Табельский.
Он уточнил, что на текущий момент прокуроры выявили факты сокрытия почти 2,5 тыс. должностных лиц доходов в сумме свыше 160 млн руб., почти 300 объектов недвижимости, включая земельные участки общей площадью более одного млн кв. м, 70 транспортных средств, порядка пяти тыс. банковских счетов.
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