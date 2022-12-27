На Кубани с начала года предприятия выплатили 187 млн рублей долгов по зарплате

С начала 2022 года в Краснодарском крае погасили задолженности по зарплате сотрудникам на 178 млн руб. Об этом заявил во время онлайн пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Всего прокурорами выявлено более 9,5 тыс. нарушений трудовых прав граждан, в целях их устранения в суды направлено порядка 1 тыс. исков, к административной ответственности привлечено более 600 лиц. Инициировано возбуждение 19 уголовных дел.

«После нашего вмешательства перед 3,5 тыс. работников погашена задолженность на сумму порядка 178 млн руб., в том числе 54 млн — на банкротных предприятиях»,— рассказал Сергей Табельский.

Тат Гаспарян

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