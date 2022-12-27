Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на 2023 год. Эксперты ожидают, что в следующем году в России продолжится девалютизация, доллар будет стоить 65-70 руб., Urals — около $70 за баррель. Эксперты ВТБ советуют инвесторам продолжать держать российские акции на фоне сохранения геополитических рисков, а также рассмотреть покупку среднесрочных ОФЗ и корпоративных облигаций с кредитной премией выше среднего; и добавить в портфель валютную экспозицию через покупку «замещающих» облигаций.

Власти США обсуждают принудительную продажу американского бизнеса социальной сети TikTok. Как пишет The Wall Street Journal, предложение возникло в рамках межправительственного Комитета по иностранным инвестициям в США. Джо Байдену могут рекомендовать принять решение о разделении активов, лишив китайскую материнскую компанию ByteDance прав собственности на американский бизнес. Среди противников такого подхода американский Минфин. Там считают, что решение властей США может быть оспорено в судебном порядке, и ищут другие возможные альтернативные варианты.

«Ростелеком» полностью перешел на поставки серверов от российских компаний и закупает их тысячами. Это решения от производителей Yadro и «Аквариус». Они будут использоваться в том числе в государственных информационных системах. Как рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, компания не покупала серверные мощности у ушедшего из России SAP и не планирует покупать их и других игроков, покинувших рынок.