Voyah Free в России будет стоить 7,9 млн рублей

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, назвала стоимость электрического кроссовера Free — первой модели марки на российском рынке.

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Полноприводный кроссовер будет доступен в единственном варианте, оснащенном двумя электромоторами суммарной мощностью 488 л.с. и батареей на 106 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 500 км. Заявлена поддержка зарядных станций мощностью до 120 кВт.

В оснащение электромобиля войдут цифровая приборная панель из трех 12,3-дюймовых экранов, панорамная крыша, сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем, а также несколько десятков электронных ассистентов водителя.

На российский рынок Voyah Free выйдет в топовой версии стоимостью 7,9 млн руб. Продажами модели займутся более 16 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске.

Максим Вершинин