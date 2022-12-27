Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Voyah Free в России будет стоить 7,9 млн рублей

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, назвала стоимость электрического кроссовера Free — первой модели марки на российском рынке.

Предыдущая фотография
Voyah Free

Voyah Free

Фото: Voyah

Voyah Free

Voyah Free

Фото: Voyah

Voyah Free

Voyah Free

Фото: Voyah

Следующая фотография
1 / 3

Voyah Free

Фото: Voyah

Voyah Free

Фото: Voyah

Voyah Free

Фото: Voyah

Полноприводный кроссовер будет доступен в единственном варианте, оснащенном двумя электромоторами суммарной мощностью 488 л.с. и батареей на 106 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 500 км. Заявлена поддержка зарядных станций мощностью до 120 кВт.

В оснащение электромобиля войдут цифровая приборная панель из трех 12,3-дюймовых экранов, панорамная крыша, сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем, а также несколько десятков электронных ассистентов водителя.

На российский рынок Voyah Free выйдет в топовой версии стоимостью 7,9 млн руб. Продажами модели займутся более 16 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...