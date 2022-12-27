Бывший замначальника КрасЖД стал фигурантом дела о взятке автомобилем премиум класса

Фигурантом расследования стал бывший заместитель начальника Красноярской железной дороги (КЖД), курирующий строительную деятельность подразделений ООО «РЖД», сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, в 2020-2021 годах подозреваемый, который курировал строительную деятельность подразделений ООО «РЖД», силами подчиненных обеспечил одному из подрядчиков работы по ряду линейных объектов КрасЖД. Также им были созданы условия, необходимые для беспрепятственной приемки этих объектов, сообщили в прокуратуре.

«За общее покровительство по службе и лоббирование интересов коммерческой организации злоумышленник получил взятку в виде имущества – автомобиля премиум класса стоимостью свыше 16 млн руб.», - сообщает ведомство. По данным «Ъ-Сибирь», речь идет об автомобиле Mercedes. Фигуранту дела предъявлено обвинение, он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела находится на контроле Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Лолита Белова, Илья Николаев