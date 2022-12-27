«Буревестник» выполнил гособоронзаказ на поставку минометов Минобороны РФ

Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» в составе госкорпорации «Ростех») выполнил гособоронзаказ на поставку минометов Министерству обороны, сообщила пресс-служба УВЗ. «Буревестник» досрочно отгрузил Минобороны большую партию минометов 2Б24 и 2Б11, запчасти и ремонтных комплектов для восстановления этого вооружения в зоне специальной военной операции.

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Минометы позволяют эффективно решать огневые задачи в современном бою благодаря широкой номенклатуре применяемых боеприпасов, высокой скорострельности и точности стрельбы. Кроме того, простота конструкции минометов и возможность быстрой разборки на составные части обеспечивают их высокую маневренность.

Напомним, миномет 2Б11 предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. Минометы 2Б24 используются для поражения навесным огнем живой силы, огневых средств и небронированной техники. Орудие позволяет задымлять наблюдательные пункты противника, освещать местность и ослеплять.

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Диана Сунагатуллина