На Кубани осудили братьев-близнецов за нападение на полицейского

Щербиновский районный суд назначил братьям-близнецам Михаилу и Сергею Бардеевым 2 года 4 месяца и 3 года 4 месяца колонии общего режима соответственно. Они обвиняются в нападении на сотрудника полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

12 апреля 2020 года на автодороге Краснодар – Ейск сотрудники ДПС заметили автомобиль, который вилял по дороге. Они потребовали водителя остановиться, но находящийся за рулем Сергей Бардеев не отреагировал и попытался скрыться. Он заехал во двор многоквартирного дома. Там при задержании мужчина оказал активное сопротивление полицейским, несколько раз ударив одного из них кулаком. В это время во дворе находился Михаил Бардеев, который также накинулся на сотрудника полиции, несколько раз ударив его по туловищу и голове.

Против братьев было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. В судебном заседании они вину не признали. Однако суд посчитал ее доказанной и приговорил их к лишению свободы. Мужчины обжаловали приговор, но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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