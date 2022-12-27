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Мобильный интернет впервые появился в четырех селах Удмуртии

Новыми возможностями смогут воспользоваться 1,5 тысячи человек

Устойчивая голосовая связь и скоростной интернет впервые появились в четырех населенных пунктах Удмуртии. МегаФон впервые запустил сети 2G и 4G для жителей села Узи, деревень Байситово и Большое Волково, станции Сюрек, в которых ранее не было мобильного покрытия.

Фото: Предоставлено «Мегафон»

Фото: Предоставлено «Мегафон»

Строительство объектов связи шло в рамках регионального проекта «Сельсовет» в партнерстве с министерством цифрового развития Удмуртии.

На этих сельских территориях в общей сложности живут около 1,5 тыс. человек, теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети оператора: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом со средней скоростью 30 Мбит/с и другими цифровыми сервисами.

Качественное и стабильное покрытие сотовой связи не только поможет людям общаться с близкими или вызвать при необходимости экстренные службы, но и значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, жителям не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков — теперь это можно сделать, позвонив по телефону, отправив данные по электронной почте или в мобильном приложении.

«МегаФон стал первым оператором, который построил инфраструктуру связи в Байситово, Большое Волково, Сюрек и Узи. Совместно с республиканскими властями мы устраняем "белые пятна" с цифровой карты Удмуртии. Благодаря оперативной и слаженной работе наших инженеров, мы запустили первые базовые станции накануне новогодних праздников, чтобы жители смогли поздравить родных и близких с помощью мобильной связи и скоростного интернета»,— комментирует директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

«В Удмуртии в последние шесть лет в разы увеличились объемы строительства инфраструктуры связи. Только в этом году построено уже 72 базовые станции, которые позволят жителям всегда быть на связи и пользоваться цифровыми сервисами. В следующем году работа продолжится»,— отмечает министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

В рамках соглашения МегаФон обеспечивает покрытием не менее 95% территории каждого населенного пункта. Для максимального радиуса охвата сети, специалисты оператора устанавливают антенно-мачтовые сооружения и размещают антенны на высоте 15-30 м. Завершить проект планируется в 2023 году. После строительства и ввода оборудования в эксплуатацию оператор также будет вести постоянную техническую поддержку этих объектов связи.

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