На ММК начались испытания беспилотного КамАЗа

На промышленной площадке Магнитогорского металлургического комбината начались испытания грузового автомобиля КамАЗ с системой автономного управления. Как сообщают в пресс-службе ММК, модель 43118 «отрабатывает технологический маршрут перевозки огнеупоров со складов управления подготовки производств на строительную площадку коксовой батареи №12».

Директор входящего в структуру ММК ООО «Автотранспортное управление» Виктор Шишкин отметил, что это уже не первые испытания беспилотного транспорта на комбинате. В прошлом году предприятие тестировало возможности другого производителя. «Сейчас мы проверяем способность грузового беспилотника КамАЗ работать в зимних условиях. В рамках стратегии компании мы стараемся выбирать самые надежные, эффективные и высокотехнологичные продукты для решения актуальных производственных и логистических задач»,- прокомментировал он.

Беспилотный грузовик имеет грузоподъемность 10 т. Чтобы ориентироваться в пространстве, он использует датчики, радары и камеры, а также информацию навигационной системы и инструкции, заложенные в программу. Все действия машины контролирует оператор, который находится на пассажирском месте. У беспилотника есть система ограничения скорости и адаптивный круиз-контроль, он способен ориентироваться по дорожным знакам, проезжать перекрестки без создания помех для других участников движения. На железнодорожных переездах грузовик распознает запрещающий сигнал и делает остановку, пропуская поезд.

Главный специалист службы инновационных автомобилей НТЦ ПАО «КамАЗ» Динас Талипов отметил, что беспилотник является переделанной серийной моделью, оборудованной так, чтобы машина могла работать, как в обычном, так и в автономном режиме.