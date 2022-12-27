Сериал «Ведьмак: Происхождение» получил худшие пользовательские отзывы в истории Netflix

Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение», премьера которого состоялась 25 декабря, был плохо воспринят кинокритиками и получил самые низкие оценки аудитории за всю историю Netflix. На популярном ресурсе-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг аудитории у приквела «Ведьмака» составляет 9% (из 100 возможных). Аналогичный показатель, сформированный на основе отзывов критиков — 38%.

На платформе Metacritic зрители оценили новый сериал в 0,5 баллов (из 10 возможных), критики — в 47 баллов из 100. В большинстве рецензий критики и пользователи объясняют низкую оценку картины отходом создателей от сюжета оригинальной истории и недостатками сценария.

Медиафраншиза «Ведьмак», включающая книги, игры, фильмы и сериалы, основана на цикле романов польского писателя Анджея Сапковского. Впервые произведения господина Сапковского были экранизированы в 2002 году — тогда вышли оригинальный польский телесериал и его сокращенная версия в виде полнометражного фильма. Большую известность вселенной принесла трилогия компьютерных игр. В 2019 году состоялась премьера первого сезона сериала «Ведьмак» производства Netflix.

Подробнее о последнем сезоне сериала — в публикации «Ъ FM» «"Ведьмака" привели в порядок».

Андрей Сапожников