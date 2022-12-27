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Коммерсантъ FM
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Великий китайский путь

Как логистические компании маневрируют между локдауном и праздниками

КНР откроет границы для туристов и отменит для них карантин. Ограничения снимут 8 января 2023 года, сообщает издание South China Morning Post. Пекин готов к этому шагу несмотря на рекордное число заболевших: в одной только провинции Чжэньцзян выявляют по 1 млн заболевших каждые сутки. Рекордный подъем стал следствием отказа от политики нулевой терпимости. Бизнес давно этого ждал, но в итоге столкнулся с еще большими проблемами. Как с этим справляются российские логисты? И когда они обещают доставить грузы? Об этом — Иван Корякин.

Фото: Thomas Peter , Reuters

Фото: Thomas Peter , Reuters

От политики нулевой терпимости — крайне жестких ограничений из-за COVID-19 — устали не только граждане КНР, которые в итоге и вышли на протесты в конце ноября. Весь мир испытывал на себе влияние китайского локдауна: нефть дешевела, логистика тормозила, производство тех же iPhone отставало от графика.

Зарубежные СМИ: Как Китай смягчает COVID-ограничения?

Потому отказ от строгой политики и был воспринят с воодушевлением, но уже в начале декабря западные СМИ обратили внимания на низкий уровень вакцинации в стране и предрекли новые проблемы. И они не заставили себя ждать — 37 млн заболевших только за один день, 20 декабря, было зафиксировано в стране. Через неделю показатели могут удвоиться, прогнозируют эксперты, но мир едва ли об этом узнает — Китай прекращает публикацию официальной статистики.

И деловые отношения после недолгой передышки вновь встают на паузу, отметил директор таможенного департамента компании Agility Александр Михеев: «Довольно частая сейчас ситуация, когда человек, который должен отправить товар, заболел и выпал из рабочего процесса. В Китае нет электронных подписей, поэтому необходима рукописная виза. Мы, например, уже месяц ждем партию товара из КНР».

Покинув Китай, груз еще рискует оказаться в пробке на рейде в дальневосточном порту, а затем в очереди на погрузку в железнодорожном терминале. Такой маршрут займет месяцы. Доставка по суше уже длится 65 дней, и это почти на три недели дольше, чем было в ноябре.

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Хотя началось это не вчера, и бизнес за последние полгода успел адаптировать к увеличенным срокам, отметил директор модного дома Raschini Сергей Викулин, который работает с китайскими поставщиками. Но теперь, по его словам, долгожданные очные мероприятия, которые должны были пройти впервые с начала пандемии, вновь сорвались: «С одной стороны, сейчас сократили количество дней, в течение которых туристов на территории КНР проверяли на COVID-19.

Но с другой — в стране заблокированы практически все мероприятия, очные конференции и выставки».

Ситуацию осложняет и китайский Новый год: в этот раз он будет ранним, празднование начнется 22 января, а, значит, станции, терминалы и вместе с ними и вся деловая активность остановятся как минимум на неделю. Так что компании стараются заранее планировать свои отгрузки, и сбоев быть не должно, подчеркнул директор компании «Тракер Груп» Кирилл Кочанов:

«Есть корабли и поезда, которые выходят из портов или с железнодорожных станций по определенному расписанию. Производители и логистические компании стараются их по максимуму наполнить перед китайским Новым годом. В любом случае, организации, которые работают на проектной основе, постараются учесть предстоящие праздники. У игроков рынка, которые работают по контрактам, есть запас минимум в 60 дней для отгрузок даже в случае перебоев».

Крупным западным фирмам китайского локдауна уже хватило, бизнес готов перевести свои предприятия в другие страны, пишет газета Financial Times. Та же Apple из-за пандемии недосчиталась 15 млн iPhone, и впервые за три года компанию ждет падение доходов.

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Светлана Белова

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