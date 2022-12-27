Школы Кубани оснастили цифровой инфраструктурой на 193 млн рублей

В 2022 году цифровой инфраструктурой оснастили 94 школы Краснодарского края. На эти цели направили более 185 млн руб. из федерального бюджета и почти 8 млн руб. из краевого. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Работы выполнялись по нацпроекту «Цифровая экономика РФ». Общеобразовательные учреждения Кубани оснастили локальной вычислительной сетью, беспроводным интернетом и системами видеонаблюдения за входными группами. По итогу целевой показатель программы в 2022 году выполнен.

«Это комплекс технических ресурсов, который необходим для эффективного функционирования учебного заведения, фундамент новой и современной системы образования, от которой напрямую зависит качество знаний и уровень безопасности детей»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Татьяна Ручкина

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