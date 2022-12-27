«Буревестник» поставил армии России большую партию минометов и ремкомплектов

Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в Концерн «Уралвагонзавод» «Ростеха») досрочно выполнил гособоронзаказ Минобороны, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Буревестник» поставил армии большую партию минометов 2Б24, 2Б11, запчасти и комплекты для ремонта военной техники в зоне спецоперации на Украине, а также отремонтировало несколько минометных комплексов 2С12.

«Минометы отлично зарекомендовали себя как надежное и безотказное оружие, они весьма востребованы российскими военнослужащими, выполняющими задачи специальной военной операции»,— рассказал директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Анастасия Еремина