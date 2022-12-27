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Алексей Русских привезет в Ульяновск семью из ЛНР для оказания медицинской помощи

Глава Ульяновской области Алексей Русских привезет в регион семью из ЛНР для оказания медицинской помощи. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Семья из четырех человек находилась в подшефном для Ульяновской области Лутугинском районе. Родной дом они покинули из-за постоянных обстрелов. Маленькая Илона нуждается в глазном протезе, а главе семьи необходима квалифицированная медицинская помощь, чтобы спасти ногу после минно-взрывного ранения. В итоге было принято решение перевезти семью с двумя детьми в Ульяновск.

В Лутугинском районе ЛНР специалистами из Ульяновской области продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

Андрей Сазонов

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