Челябинца приговорили к крупному штрафу за публичное оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) вынес приговор по уголовному делу жителя Челябинска, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению терроризма. Ему назначен штраф в 500 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Незаконную деятельность горожанина выявили в мае этого года. Установлено, что на личной странице в одной из соцсетей он оставлял комментарии, призывающее к осуществлению терроризма и оправдывающие деятельность боевиков Доку Умарова, Шамиля Басаева и Джохара Дудаева. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.