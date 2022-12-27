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обновлено 11:47

Назначен новый руководитель новосибирского театра «Красный факел»

Гендиректором новосибирского театра «Красный факел» назначена экс-директор театра «Старый дом» Антонида Гореявчева. На предыдущем месте она проработала 16 лет. Как сообщила пресс-служба театра «Красный факел», новый руководитель уже ознакомилась с должностными инструкциями. «Сегодня на общем собрании коллектива был представлен новый директор театра «Красный факел» — им стала Антонида Гореявчева. К своим обязанностям Антонида Александровна приступает с сегодняшнего дня», — подтвердили в учреждении.

Ранее стало известно, что предыдущий директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин оставляет свою должность. Решение о его увольнении было принято в одностороннем порядке учредителем учреждения - министерством культуры региона. Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года.

Лолита Белова

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