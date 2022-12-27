15 депутатов Мостовского района скрыли доходы на 7,6 млн рублей

15 депутатов Мостовского района представили недостоверные и неполные сведения о доходах, скрыв прибыль в 7,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

При проверке прокуратура Мостовского района также выявила, что депутаты не указали информацию о находящихся в собственности шести объектах недвижимости общей площадью более 2,3 тыс. кв. м. Кроме того, чиновники скрыли информацию о наличии 67 счетов, открытых в кредитных организациях.

О выявленной информации прокуратура муниципалитета сообщила начальнику управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края. По результатам рассмотрения письма губернатора Краснодарского края Совет района вынес 15 депутатам предупреждения.

Татьяна Ручкина

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