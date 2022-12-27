VERRA соединила оперу и Skywell

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22 декабря в Перми в частной филармонии «Триумф» состоялся светский концертный вечер Opera Night Moscow, авторский проект Айка Григоряна. Мероприятие прошло при участии автомобильного партнера – компании VERRA, официального дилера марки SKYWELL.

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Пермяки стали первыми, кто увидел и услышал вокалистов мирового уровня. Среди приглашенных артистов были Петр Налич – певец и композитор, финалист конкурса «Евровидение», а также солисты ведущих театров России - Валентина Феденева, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вела концерт популярная теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

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Самые известные люди нашего города собрались послушать сцены из классических опер, опереточные зарисовки и современные новогодние песни в оригинальном исполнении. Организаторы обещали удивить даже искушенного зрителя. И это получилось. В том числе благодаря премиальному электромобилю SKYWELL ET5, который представила публике компания VERRA.

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«Сочетание классической музыки и электромобиля напомнило, что этот мир держится одновременно на вечных ценностях и прогрессе. Все привычное, классическое служит фундаментом, а развитие технологий является неотъемлемой частью нашего настоящего в стремлении к будущему. И электрический кроссовер ET5 стал для меня действительно откровением. С нетерпением теперь жду тест-драйва», – прокомментировал один из гостей мероприятия.

https://skywell-verra.ru/