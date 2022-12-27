Туристический комплекс в Югорске получил 2,5 млн рублей гранта на развитие

Туристический комплекс «Гриль-парк «Эссландия» в Югорске получил от Фонда развития Югры грант на развитие в размере 2,5 млн руб. Cоглашение подписали генеральный директор Фонда Сергей Афанасьев и руководитель комплекса Марина Фролова.

Средства направят на покупку и установку веревочного парка, обустройство плавучего причала и приобретение лодок-каяков. В туркомплексе появятся новые пеше-водные маршруты по реке Эсс, круглогодичные культурные программы. Марина Фролова рассчитывает за счет этого увеличить число посетителей до 10 тыс. человек в год.

Фонд развития Югры предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.

В 2022 году Фонд запустил четыре новые программы финансирования субъектов промышленности – на пополнение оборотных средств, создание производств участникам нацпроекта «Производительность труда», гранты на компенсацию части затрат на проценты по кредитам, а также гранты на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг.