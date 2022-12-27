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В Еткульском районе суд приостановил работу предприятия из-за трудовых нарушений

Еткульский районный суд Челябинской области приостановил деятельность цеха по обработке природного камня. Такая мера наказания назначена индивидуальному предпринимателю за нарушение порядка заключения договора с иностранными гражданами и уведомления надзорного органа в сфере миграции, сообщает региональное отделение Федеральной службы судебных приставов.

Нарушения были выявлены при рассмотрении уведомлений о заключении трудовых договоров с тремя гражданами Узбекистана, которые подал предприниматель. Документы не соответствовали образцу, в них не было указания, что работодатель является индивидуальным предпринимателем, и не было прописано, кто выдал удостоверяющий личность документ. «Кроме того, уведомления не были прошиты, как того требует законодательство»,- говорится в сообщении пресс-службы УФССП.

Проверяющие органы квалифицировали нарушение как незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина. Предприниматель в суде пояснил, что не уклонялся от направления уведомлений, а просто не знал, как заполнять форму. Однако суд с учетом количестве граждан, привлеченных к трудовой деятельности с нарушениями, вынес три постановления по делу об административном правонарушении и приостановил деятельность цеха на 20 суток.

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