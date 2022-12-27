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Главу Ейского района Романа Бублика избрали секретарем местного отделения «Единой России»

Глава Ейского района Роман Бублик назначен секретарем Ейского местного отделения «Единой России». Решение приняли делегаты на конференции партии, сообщает пресс-служба фракции.

Роман Бублик родился в 1986 году в станице Должанской. Он окончил КубГАУ по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». В 2017 году его назначили зампредседателя совета Ейского района. Позже он стал председателем местного Совета молодых депутатов, а в 2020 году его избрали на ту же должность, но уже в региональном Совете молодых депутатов. С 2020 года он входит в местный политический совет «Единой России».

В сентябре 2021 года его назначили и. о. главы Ейска, а в декабре утвердили в должности градоначальника. Однако через три месяца он покинул пост в связи с решением уйти в администрацию Ейского района. Главой муниципалитета он стал в сентябре 2022 года.

Татьяна Ручкина

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