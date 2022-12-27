Количество пожаров в новогодние дни увеличивается вдвое — МЧС по Татарстану

Во время новогодних праздников число пожаров вырастает в Татарстане вдвое. Об этом на брифинге в Кабмине регионе заявил глава МЧС республики Рафис Хабибуллин.

«В период новогодних и рождественских праздников в два раза увеличивается количество пожаров и негативных последствий от них. Так, в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года было зарегистрировано 142 пожара, на которых погибли 8 человек», — отметил господин Хабибуллин.

В среднем в Татарстане за неделю происходят порядка 65-70 пожаров, а в новогодние праздники их количество вырастает в два раза, как и число погибших.

"Ъ-Казань"