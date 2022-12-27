Надвижку пролетов моста через русло Волго-Донского канала планируют завершить за два месяца

Начались работы по надвижке пролетов нового моста через русло Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) в составе обхода Волгограда. На объекте побывали губернатор Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Господин Бочаров уточнил, что сейчас идут работы первого и второго этапов. Первый исполнен на 60%, второй – на 38% от общего объема работ. Планируется, что к 2024 года оба этапа будут завершены. «Они являются самостоятельными проектами и помогут разгрузить транспортную схему города, перенаправить транзит», -заметил губернатор.

Протяженность нового моста через ВДСК превышает 1,3 км. Ключевым моментом в строительстве станет надвижка пролета моста над руслом канала.

Юрий Сорокин пояснил, что русловая часть моста — это металлическое сооружение общей длиной 350 м. Сейчас идут работы по надвижке его правой половины. Пролет состоит из элементов, которые по специальному заказу изготавливают на заводе, доставляют на объект и собирают в блоки. Блоки поднимают наверх и при помощи домкрата двигают горизонтально от одного берега к другому. «Надвижка пролета пройдет в три стадии и займет порядка двух месяцев», — пояснил он.

Протяженность трех этапов обхода Волгограда превышает 70 км.

По словам Андрея Бочарова, сейчас завершилось проектирование третьего этапа, он «вышел из госэкспертизы». «Мы уже говорим о будущем: работаем над четверым этапом — соединением саратовского и московского направлений. Проект обхода Волгограда отвечает интересам развития Волгоградской области, ЮФО и страны в целом. Без реализации нашего проекта сложно говорить о полнокровной реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг», и мы обязаны сделать так, чтобы не сдерживать развитие транспортной инфраструктуры России», — пояснил Андрей Бочаров.

Марина Ковалева