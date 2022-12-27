Мать семерых детей из Удмуртии предстанет перед судом за жестокое обращение с ними и угрозу убийством

В Удмуртии перед судом предстанет 40-летняя жительница Кизнерского района, которая является матерью семерых несовершеннолетних детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и угрозах убийством (ст. 156 УК РФ, ч.1 чт. 119 УК РФ).

Установлено, что женщина злоупотребляет алкоголем, а также жестоко обращается со старшей дочерью 2009 года рождения. В частности, она систематически кричала и оскорбляла ребенка, а также не заботилась о здоровье и нравственном развитии. Кроме того, обвиняемая в ходе конфликта со старшей дочерью, нанося ей удары кулаками по лицу и держа в руках нож, высказывала в ее адрес угрозы убийством.

Уголовное дело направлено в Кизнерский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.