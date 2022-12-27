Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мать семерых детей из Удмуртии предстанет перед судом за жестокое обращение с ними и угрозу убийством

В Удмуртии перед судом предстанет 40-летняя жительница Кизнерского района, которая является матерью семерых несовершеннолетних детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и угрозах убийством (ст. 156 УК РФ, ч.1 чт. 119 УК РФ).

Установлено, что женщина злоупотребляет алкоголем, а также жестоко обращается со старшей дочерью 2009 года рождения. В частности, она систематически кричала и оскорбляла ребенка, а также не заботилась о здоровье и нравственном развитии. Кроме того, обвиняемая в ходе конфликта со старшей дочерью, нанося ей удары кулаками по лицу и держа в руках нож, высказывала в ее адрес угрозы убийством.

Уголовное дело направлено в Кизнерский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...