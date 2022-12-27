В Краснодаре завели дело на водителя BMW, сбившего бабушку с внуками на пешеходном переходе

Вечером 26 декабря в Карасунском округе кубанской столицы водитель BMW на пешеходном переходе сбил женщину с детьми. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла на ул. Просторная. По предварительным данным, 31-летний водитель не пропустил женщину, переходившую дорогу с двумя внуками и внучкой и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали два ребенка — у 6-летнего мальчика диагностирован перелом правой кисти, 3-летняя девочка получила сочетанные травмы. Как рассказали «Ъ-Кубань» в ведомстве, виновник происшествия сам отвез пострадавших в больницу.

Также, по информации управления ГУ МВД по городу Краснодару, в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Нестеренко

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