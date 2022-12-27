Осужденный за мошенничество самарский застройщик погиб в ДТП

Самарский застройщик Денис Фельдблит, совладелец ООО ГК «Абсолют», погиб в ДТП. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В ноябре текущего года Ленинский районный суд Самары признал Дениса Фельд­блита виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении контракта в рамках нацпроекта «Экология». Он приговорен к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. ООО ГК «Абсолют» было субподрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ на Пестравском водопроводе на юге Самарской области. В 2016 году компания, не выполнив необходимого объема работ, отчиталась об исполнении контракта и предоставила фиктивные сведения. Акты о приемке работ подписывал Денис Фельдблит как представитель компании. Администрации Пестравского района и министерству энергетики и ЖКХ региона нанесен ущерб в размере 3,4 млн руб.

Денис Фельдблит также был фигурантом громкого уголовного дела руководителя Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина и троих его подчиненных. Чиновникам инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации национального проекта «Культура».

Андрей Сазонов