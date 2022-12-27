«Транснефть» подала миллионные иски к «Роснефти» и «Башнефти»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал поступившие вчера, 26 декабря, два иска «Транснефти». Она требует взыскать более 395,4 млн руб. с «Роснефти», а также свыше 423,1 млн руб. с подконтрольной ей «Башнефти». Основания для исков не приводятся. К рассмотрению они еще не приняты.

В мае «Роснефть» подала в суд на «Транснефть» с требованием возмещения убытков от инцидента с загрязнением нефти хлорорганическими соединениями в нефтепроводе «Дружба» весной 2019 года. Истец хочет получить около $130 млн и еще 3,3 млрд руб. Нефтекомпания пыталась решить вопрос на корпоративном уровне, но получила отказ. «Транснефть» все претензии отвергла.

Подробности — в материале «Ъ» «"Роснефть" подала в суд на "Транснефть" из-за "Дружбы"».

Лаура Кеффер