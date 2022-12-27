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«У нас еще никогда не было такой урожайности»

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова об итогах года

«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса этого года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании уходящего года.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова

Фото: Мария Бакланова

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова

Фото: Мария Бакланова

— Назовите главную цифру года 2022

— Моя цифра — 27 центнеров с гектара. Такая урожайность зерновых культур зафиксирована в текущем году. Это исторический максимум для нашего региона. У нас еще никогда не было такой урожайности. Эта цифра говорит о том, что мы можем производить зерно, причем можем это делать в достойных объемах. Сейчас наша главная цель на 2023 год — 1 млн тонн зерна. Она обусловлена потребностями переработки, содержания животных, а также нашими потребностями в реализации зерна на внешние рынки.

— Каким был ваш главный выбор года?

— Мой главный выбор текущего года связан с повышением эффективности деятельности органов местного самоуправления в области агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. Он главный, потому что это фундаментальная задача, которая должна обеспечить построение новой системы управления АПК в районах Удмуртской Республики.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

— Мое самое главное желание в 2023 году, чтобы мои дети почувствовали, что у них есть мама. Я очень ценю каждую минуту, проведенную с детьми, и хочу, чтобы это время было настолько эффективно, насколько это возможно. Хочется, чтобы мы по-настоящему могли радоваться каждому моменту, проведенному вместе.

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