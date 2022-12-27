В 2023 году на капремонт многоквартирных домов в Башкирии направят 6,1 млрд рублей

В 2023 году на капитальный ремонт 632 многоквартирных домов в Башкирии планируют потратить 6,1 млрд руб. Об этом сообщает федеральный Фонд развития территорий со ссылкой на регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики.

В текущем году в Башкирии провели 810 видов работ. В 371 доме были отремонтированы крыши, в 60 зданиях — фасады. В 53 домах провели капремонт систем водоснабжения и водоотведения, в 209 домах заменили 687 лифтов. Также в 2022 году полностью отремонтированы 920 подъездов в 310 многоквартирных домах.

Карина Мамаева

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