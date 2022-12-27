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Магдеев попросил руководство Татарстана организовать работу по реабилитации мобилизованных

Мэр Набережных Челнов попросил руководство Татарстана начать работу по реабилитации мобилизованных граждан. Об этом на сессии горсовета рассказал мэр города Наиль Магдеев.

Он отметил, что в данный момент этим вопросом занимается КамАЗ. Однако господин Магдеев считает, что подобную работу нужно организовать в целом по Татарстану.

«Мы помним горький опыт афганского синдрома. Мы помним не очень положительный опыт в отношении воинов, вернувшихся после выполнения боевых задач с Северного Кавказа. Одним словом, нам таких ошибок больше нельзя допускать», — сказал он, добавив, что необходимо адаптировать всех, кто вернется со спецоперации, к мирной жизни.

"Ъ-Казань"

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