В Орловской области выявили еще один очаг АЧС в дикой фауне

Орловский губернатор Андрей Клычков подписал указ об установлении карантина по африканской чуме свиней (АЧС) на территории площадью 8 кв. м в охотхозяйстве «Сапсан» Березовского сельского поселения Дмитровского района. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Главе района предстоит координировать работу по «неправомерной реализации» свиноводческой продукции на местных рынках и ярмарках. Департамент надзорной и контрольной деятельности должен будет обеспечить полный отстрел кабана в 30-километровой зоне с доставкой биоматериала в лаборатории, а также обследование охотугодий для выявления павших свиней.

По данным Россельхознадзора, это уже пятая активная вспышка АЧС в Орловской области. Предыдущие фиксировались в охотхозяйстве «Володино» Дмитровского района, а также на двух площадках «Мираторга» и на предприятии ООО «Ремстройпроект в Дмитровске».

Подробнее о вспышке АЧС на одной из площадок «Мираторга» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин