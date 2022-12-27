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Дело экс-замминистра имущественных отношений Ставрополья направлено в суд

На Ставрополье утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра имущественных отношений Ирины Моргуновой, сообщает главное управление генпрокуратуры в ЮФО и СКФО. Дальнейшую судьбу экс-чиновницы определит суд, где ей предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным правоохранительных органов, Моргунова дала своим подчиненным поручение определить стоимость работ в рамках госконтрактов, исходя из завышенной цены, предложенной подрядчиком. Из-за этого стоимость контрактов увеличилась на 1,5 млн руб.

Судебное разбирательство по делу Моргуновой пройдет в Ленинском районном суде Ставрополя.

Анастасия Назарова

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