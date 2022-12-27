Сбербанк могут оштрафовать за нарушения в рекламе

Пермское УФАС России выявило нарушения в рекламе ПАО «Сбербанк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание УФАС привлек билборд, расположенный на обочине проезжей части автодороги «Дружба», следующего содержания: «Сбер Прайм+ Самая выгодная подписка». Согласно законодательству, использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов «самый», «лучший», «первый» возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В указанной рекламе употреблялась фраза «самая выгодная», при этом отсутствовали критерии, по которым производится сравнение.

УФАС также установило, что часть информации на баннере в данном конкретном месте отображена значительно более мелким, нечитаемым шрифтом, чем текст, призванный привлечь внимание потребителя.

В ходе рассмотрения дела ненадлежащая реклама была демонтирована и более не распространялась. Тем не менее в отношении банка будет возбуждено административное производство, предусматривающее штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.