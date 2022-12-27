Пермьстат: по сравнению с прошлым годом реальная зарплата в Прикамье уменьшилась на 2,5%

За январь — октябрь 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье составила 49 918 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,3%. Реальная заработная плата уменьшилась на 2,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за октябрь 2022 года составила 51 505 руб. По сравнению с октябрем 2021 года ее рост составил 14,5%. Реальная заработная плата в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021-го увеличилась на 1,5%.