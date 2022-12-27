Среднюю величину прожиточного уровня в Прикамье увеличили на 419 рублей

Величина прожиточного минимума в Пермском крае в среднем на душу населения на 2023 год определена в размере 13 225 руб. Для трудоспособного населения этот показатель составит 14 415 руб., для пенсионеров — 11 374 руб., для детей — 13 146 руб. Это следует из постановления краевого правительства, подписанного 21 декабря.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на 2022 год составляла в период с 1 января по 31 мая — 11 642 руб., в том числе 12 690 руб.— для трудоспособного населения, 10 012 руб.— для пенсионеров и 11 569 руб.— для детей. С 1 июня по 31 декабря 2022 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения определена в 12 806 руб., в том числе 13 959 руб.— для трудоспособного населения, 11 013 руб.— для пенсионеров и 12 726 руб.— для детей.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на 2021 год в Пермском крае составляла 10 844 руб.

Величина прожиточного уровня учитывается при определении права на получение мер социальной поддержки.