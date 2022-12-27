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На строительство корпуса для геронтологического центра в Уфе потратят до 364 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 18 января 2023 года выберет подрядчика строительства корпуса для Республиканского геронтологического центра «Именлек», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 364,5 млн руб., из них 305,4 млн руб. оплатит федеральный бюджет, 59 млн руб. — республиканский. Закупка проводится в рамках национального проекта «Демография».

Необходимо завершить работы в октябре 2024 года. Подрядчик должен вырубить деревья, возвести четырехэтажное здание с водолечебницей, лечебными кабинетами и теплым переходом.

Республиканский геронтологический центр «Именлек» находится на улице Зорге, 71/2 в Уфе.

В декабре 2019 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на проектирование корпуса с ГБУ «Республиканский градостроительный центр» (ГБУ РГЦ) за 5,5 млн руб.

Майя Иванова

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