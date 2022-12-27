Четыре школы Удмуртии закрыли из-за заболеваемости ОРВИ

В четырех школах Удмуртии на прошлой неделе приостановили образовательный процесс из-за эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости ОРВИ. В частности, закрыли две школы в Глазове, а также по одной в Граховском и Юкаменском районах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, образовательный процесс приостановили в двух детских садах Юкаменского района, а также в одном учреждении Игринского района. Частично закрыли 204 класса в 71 школе и 99 групп в 59 детских садах.

Всего за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 17,9 тыс. жителей Удмуртии. В том числе 59,8% случаев заболевания зарегистрировали среди детей в возрасте до 14 лет.

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 9,2 тыс. человек. Это составляет 51,5% от общего количества заболевших в регионе.