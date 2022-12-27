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Власти Таганрога призвали горожан отказаться от фейерверков

В Таганроге местная администрация обратилась к горожанам с просьбой не запускать салюты и фейерверки в новогодние праздники, следует из сообщения мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

«Официально в Ростовской области нет запрета на запуск фейерверков на Новый год и в дни праздничных каникул. Однако жителям всё же рекомендовано от них отказаться, чтобы не вызывать резонанса и социальной напряжённости»,— поясняется в сообщении мэрии.

МЧС также призывает дончан воздержаться от запуска пиротехнических изделий.

Анастасия Назарова

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