Отток мигрантов из Свердловской области за год вырос в три раза

С января по октябрь 2022 года из Свердловской области заграницу переехали 16 тыс. человек, что примерно в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда зарубеж уехали 4,9 тыс. уральцев. Большинство уехавших (13,7 тыс. человек) — живут в странах СНГ. Соответствующие данные приводит Свердловскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Свердловскую область же переехали 14,8 тыс. иностранцев, что на 2,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Из них почти 13,8 тыс. — мигранты из СНГ.

В другие регионы России переехали 67,87 тыс. свердловчан — это на 9 тыс. меньше, чем за январь-октябрь 2021 года. Впрочем, в Свердловскую область в 2022 году переехали 65,3 тыс. россиян, из-за общий миграционный отток составил около 3 тыс. человек.

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