МегаФон ускорился к празднику

В жилых районах и общественных местах города МегаФон модернизировал более 40 базовых станций. Это позволило в полтора раза увеличить скорость мобильного интернета 4G – качество сигнала выросло в помещениях и труднодоступных локациях.

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Оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение сигнала внутри зданий. По данным МегаФона, работы также увечили устойчивость инфраструктуры и емкость сети в краевой столице.

Директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин отметил, что инженеры компании оперативно провели масштабную работу на действующей сети, чтобы накануне новогодних праздников повысить ее устойчивость и обеспечить жителей и гостей города качественной связью. «Теперь базовые станции смогут одновременно обслуживать больше пользователей и обеспечивать комфортную скорость выхода в интернет», – подчеркнул эксперт.

Результаты работ заметны во всех семи районах Перми. Качество сети оператора улучшилось на территориях массовой жилой застройки, в окрестностях города и в общественных местах – на городской эспланаде, в парке Горького, сквере Желаний и других локациях. Стабильнее стал сигнал внутри зданий, в том числе в городских медицинских и культурных объектах: в краевой клинической больнице, вблизи Пермского театра оперы и балета и академического Театра-Театра.

Модернизация сети расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Теперь абоненты могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.