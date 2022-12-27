Командированные в ДНР и ЛНР краевые чиновники будут получать двойную оплату

Государственные служащие Пермского края, командированные в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, будут получать денежное содержание в двойном размере. Указ об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. В документе также устанавливается размер суточных, он составит 8480 руб.

В конце сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.