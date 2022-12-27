Бывшему руководителю «Зимней вишни» увеличили штраф в 3,5 раза — до 70 млн рублей

Кемеровский областной суд рассмотрел во вторник апелляционное представление прокуратуры Кемеровской области на приговор бывшему руководителю торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому и удовлетворил его частично, изменив первоначальный приговор Центрального райсуда Кемерова от 7 октября в части назначенного штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Возглавлявший ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» в 2013-2016 гг. Вячеслав Вишневский был приговорен в октябре к 8 годам лишения свободы и штрафу в 21 млн руб. по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника в особо крупном размере).

Апелляционное представление прокуратуры оспорило размер штрафа, настаивая на сумме в 490 млн руб., которая была предложена обвинением в качестве наказания в прениях при первоначальном разбирательстве. Однако, областной суд удовлетворил представление частично, назначив «дополнительное наказание» - штраф в 70 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово