24% жителей Ижевска раздражает грохот фейерверков в новогоднюю ночь

В столице Удмуртии каждого четвертого опрошенного жителя раздражает грохот фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба SuperJob. На поднадоевшую новогоднюю программу жалуется каждый восьмой опрошенный ижевчанин, а на обилие нетрезвых людей вокруг — каждый десятый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Кроме того, 7% респондентов устают от чрезмерного количества еды. По 4% ижевчан сообщили, что самое неприятное для них в новогоднюю ночь — это недосып, ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием и, напротив, сожаление, что веселье быстро заканчивается. Еще 6% жителей столицы Удмуртии рассказали, что новогоднее настроение портят большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды и цены на такси.

Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 24% ижевчан.