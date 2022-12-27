Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых южноуральцев превысила эпидпорог в 4,4 раза

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом эпидемический порог превышен в 2,5 раза, среди взрослого населения – в 4,4 раза, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости среди школьников превышает эпидпорог в 2,1 раза, среди детей 3-6 лет – в 1,45 раза, до 3 лет – в 1,6 раза. Всего на прошлой неделе в Челябинской области зарегистрировали 215,7 случаев вирусных инфекций на 10 тыс. населения, что превышает показатель предыдущей недели на 3,7%. По-прежнему в структуре заболеваемости ОРВИ преобладают вирусы гриппа (31%). Также выявлялись метапневмовирусы, возбудители РС-инфекции, парагриппа, сезонные коронавирусы и риновирусы.

На 26 декабря образовательный процесс приостановлен в 518 классах 124 школах. Восемь общеобразовательных организаций полностью закрыты на карантин. Неделей ранее таких было 18.