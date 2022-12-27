Контрактник из Тюмени погиб на военной спецоперации в Херсонской области

В ходе специальной военной операции в Херсонской области погиб контрактник из Тюмени 20-летний Ильнур Арсланбеков, сообщили на странице ДК «Водник» во «ВКонтакте». Трагедия произошла 24 октября. Военный похоронен на Червишевском кладбище.

Ильнур Арсланбеков учился в школе № 91. Школу окончил в 2020 году, после чего ушел в армию. Служил в Бикине Хабаровского края в мотострелковой бригаде ВЧ 46102. После окончания срочной службы заключил контракт.

На спецоперацию тюменец отправился 19 марта. В мае получил ранение в ногу, после чего до конца июня проходил реабилитацию, а затем в августе вновь отправился на СВО.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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