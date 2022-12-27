В Макеевке сообщили о расстреле семьи из восьми человек

В городе Макеевка Донецкой народной республики была расстреляна семья из восьми человек, сообщили ТАСС в городской администрации. В числе погибших — трое детей. Кто причастен к преступлению, неизвестно.

Инцидент произошел в Червоногвардейском районе. «Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно из автоматического оружия»,— заявили в администрации. Там уточнили, что самым младшим был годовалый ребенок. Другие подробности местные власти не привели. Власти считают, что целью убийства семьи был грабеж.

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок уточнил, что семью убила группа вооруженных лиц.

30 сентября Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к России ДНР, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей. 19 октября по указу президента РФ в них ввели военное положение.