Две компании структуры «Газпром нефти» получат возмещение из омского бюджета в объеме почти 1 млрд рублей

Бюджет Омской области возместит двум компаниям создание инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов. Это следует из протокола заседания профильной комиссии министерства промышленности и технического развития региона.

Согласно документу, было подано две заявки – от ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» и ООО «Газпромнефть – Графитек». Обе компании были признаны победителями отбора. Сумма субсидии в первом случае составит 909,4 млн руб., во втором – 46,4 млн руб.

«Размер субсидии не превышает размер планируемых к уплате в федеральный бюджет налогов с даты ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с технико-экономическими обоснованиями инвестиционных проектов и не позднее 31 декабря 2028 года»,– отмечается в протоколе.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», «Газпромнефть – Каталитические системы» ведет строительство в Омске производства современных катализаторов.

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Валерий Лавский