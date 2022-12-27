В Иркутской области мэр провел совещание в костюме Деда Мороза

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский провел совещание в городской администрации в костюме Деда Мороза. Фото с официального мероприятия он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В предновогодней атмосфере на позитивной ноте прошла крайняя планерка этого года с руководителями структурных подразделений муниципалитета»,– сообщил в посте господин Боровский. Глава города пожелал подчиненным новогоднего настроения и призвал не расслабляться в праздничные дни.

Олег Боровский не первый раз появляется на мероприятиях в необычной одежде. Например, в августе этого года глава Саянска пришел на День города в костюме русского царя.

Олег Боровский возглавляет Саянск с 2014 года. По его словам, в 2016-м он поспорил с экс-губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко о том, что бросит курить, и сдержал обещание. В этом году, как сообщал «Ъ-Сибирь», господин Боровский поспорил с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, что похудеет, и решил сбросить 30 кг.

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Валерий Лавский