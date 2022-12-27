Первым вице-мэром Кемерова назначен Василий Мельник

Пост первого вице-мэра Кемерова занял 38-летний Василий Мельник. Информация о назначении размещена на официальном сайте городской администрации.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, выпускник Томского государственного архитектурно-строительного университета Василий Мельник с 2007 года работал в сфере архитектурного планирования и землеустройства в Кемеровском районе Кузбасса и областном центре. До назначения первым вице-мэром он возглавлял управление архитектуры и градостроительства Кемерова.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в ноябре этого года горсовет избрал главой Кемерова Дмитрия Анисимова. До этого он занимал пост первого заместителя главы города.

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Валерий Лавский