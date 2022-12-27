В Кузбассе число уволенных сотрудников превысило количество нанятых

В большинстве регионов Сибирского федерального округа (СФО) количество трудоустройств в третьем квартале 2022-го оказались примерно равны числу увольнений, следует из данных FinExpertiza. Однако в некоторых субъектах выбытие работников превысило наем. Среди таких регионов Кемеровская область, где увольнения превысили трудоустройства на 4%. В Омской области на 1% увольнения превысили наем.

В Иркутской области число принятых на работу оказалось больше, чем расторгнувших трудовые отношения на 8%, в Алтайском крае на 3%.

Согласно исследованию, в третьем квартале 2022-го количество увольнений в крупных и средних компаниях Сибирского федерального округа выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22,8 тыс. человек или 6%. Впрочем, в найме также отмечена положительная динамика – за год число нанятых выросло на 33,8 тыс. человек или 9%.

В целом во всем регионах России в третьем квартале 2022 года из крупных и средних предприятий уволились 3,24 млн человек, в то же время на работу было принято сопоставимое число сотрудников – 3,17 млн. На фоне экономической неопределенности количество увольнений и трудоустройств оказалось рекордным как минимум за последние 10 лет, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В третьем квартале с крупных и средних предприятий уволились около 9,8% сотрудников, то есть примерно каждый десятый, им на смену пришло почти аналогичное количество человек. Эта рекордная ротация происходила на фоне минимальной в истории безработицы 3,8%. В то же время на 7,3%, или на 319 тыс. человек, увеличилась численность работающих неполный день и отправленных в отпуск без сохранения зарплаты. Важно подчеркнуть, что в данном случае мы оперируем показателями исключительно официальной, «белой» занятости, причем на крупных и средних предприятиях, где права работников максимально защищены», – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Лолита Белова